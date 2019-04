​Monteverde choc, due cani sbranano un gatto in strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il video è di quelli che lasciano senza parole: mostra due cani, due molossi, che sbranano vivo un gatto. Il micio cerca di divincolarsi, si lamenta, ma per lui non c’è niente da fare. Una scena raccapricciante, da film horror, che però potrebbe ripetersi. Perché l’aggressione è avvenuta a Monteverde , alla fine di marzo (il 26), da parte di due cani che giravano indisturbati per via Cerasi. E che potrebbero tornare a colpire.La vicenda è stata denunciata – oltre che alle forze dell’ordine di zona, che avrebbero già rintracciato il proprietario degli animali – dai padroni di Prugna, ovvero Francesco con la compagna Maura. La coppia vive al piano terra e il loro gatto era solito andare a spasso, durante il giorno, salvo poi tornare la notte e anche per i pasti. Quella sera, però, intorno alle 21, ha incontrato i due cani che non gli hanno lasciato scampo. La scena è stata ripresa da un ragazzo, con il suo cellulare. Quando, giorni dopo, Francesco e Maura hanno pubblicato un volantino per la ricerca di testimoni, lui glielo ha girato. E oggi la coppia lancia un appello: «Che fine hanno fatto i resti di Prugna? Chi li ha fatti sparire?». «Il nostro dolore è incredibile – dicono – e raccogliere tutte le informazioni relative a quell’ultima sera ci darebbe grande consolazione».marco.pasqua@ilmessaggero.it