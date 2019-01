Un cane social per i selfie Choti star di Trastevere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Choti è un cane davvero speciale. Intanto è soprendentemente educato, tanto che quando viaggia, con i suoi padroni, sul tram 8, nessun passeggero sembra lamentarsi della sua presenza, che, anzi, aggiunge una nota di colore. Choti è trasteverino e trascorre le giornate nel “negozio” di abbigliamento di famiglia, salutando i clienti, un “portiere” affettuoso. Fuori, accanto alla ciotolina gialla per l’acqua, c’è persino una sedia, che è ormai diventato il suo “trono”: è di proprietà di “Choti Sweet dog”, che è anche il nome del suo profilo ufficiale su Instagram.Da lì, come fosse un “faro” rionale a quattro zampe, osserva ogni giorno il via vai davanti alla boutique, coccolato dai colori e dall’atmosfera unica di Trastevere, che movida e degrado non sono ancora riusciti del tutto a deturpare. Ai turisti che passano, dispensa coccole e, soprattutto, tanta pazienza necessaria per gli immancabili selfie. Sui social “#chotisweetdog è già diventato un hashtag che declina il cane in tutte le sue diverse pose quotidiane. Non fa la guardia, quella non sembra di essere nelle sue corde – del resto basta guardarlo negli occhi per intercettarne la bontà -, ma chi oserebbe violare il suo regno per far del male a mamma e papà?