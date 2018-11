Quel Labrador “perso” sui mezzi fa scattare la gara di solidarietà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo hanno trovato su un autobus, arrivato al deposito di via della Maglianella. Era, come tutti i Labrador, desideroso di fare la conoscenza dei suoi nuovi amici, passeggeri ma anche personale della Roma Tpl, la società che gestisce la linea periferica sulla quale circolava il mezzo. Non sembrava avere paura, anche se, a prima vista, era spaesato. Difficile capire da dove provenisse: se si fosse perso o, peggio ancora, se fosse stato abbandonato dal suo padrone. Quel che è certo, è che, ancora una volta, il cuore di (alcuni) romani è arrivato in suo soccorso. Dopo essere stato accudito dentro il deposito stesso dal personale, un dipendente della società di trasporti ha deciso di ospitarlo per il weekend, in attesa di capire da dove provenisse. «Andate da un veterinario a fargli leggere il chip: poi spetterà ai carabinieri accertare l’identità del padrone», hanno scritto in tanti sulla pagina Facebook “Bravetta Roma” che ha diffuso la foto del Labrador. «Possibile che lo abbiano abbandonato sul bus? Sarebbe assurdo», si chiedevano in tanti. «Aspettiamo a trarre conclusioni affrettate: forse il padrone se l’è perso», faceva notare qualcun altro sui social, dove, sempre più spesso, vengono condivisi appelli di cani smarriti o abbandonati.