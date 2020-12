Una fuga d’amore, durata poco, meno di 24 ore, il tempo di una corsetta a due, lontani dalla propria abitazione. Una “fuitina” speciale, a quattro zampe, quella che ha visto protagonisti Billi e Stella, due pitbull di Genzano. Una giornata di ricerche del proprietario, mentre loro, chissà, si godevano quella fugacissima libertà. Approfittando dal cancello automatico lasciato aperto pochi secondi, sabato, sono scappati da una villetta nella zona di via Montegiove Nuovo. Da lì, dopo la segnalazione alla Asl, sono partiti i primi avvistamenti (grazie anche ai gruppi Facebook dedicati).

La prima segnalazione li dava alla periferia di Nemi, poi nella zona di Monte Cagnoletto-Appia Vecchio, in direzione Genzano-Lanuvio. Chissà, forse volevano tornare verso casa e si sono persi. Poi, i due vengono notati da Carola, che è anche istruttrice cinofila: riesce a fermare la femmina, mentre il maschio fugge verso Genzano. E qui, la sera stessa, viene avvistato da un altro ragazzo, che chiama subito la polizia. E’ toccato agli agenti fermare Billi, e trasferirlo al canile: e qui, per fortuna, grazie al microchip, si è contattato il proprietario. Per Billi e Stella tante coccole e abbracci e il ricordo di una fuga che, per fortuna, si è chiusa nel migliore dei modi.

