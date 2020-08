Che fare quando bisogna partire per le vacanze e il cucciolo di cane, che ci era stato regalato, è cresciuto un po’ troppo? Domanda che non avrebbe ragion d’essere, se non ci fosse la testimonianza di uno di quegli abbandoni estivi di cui le cronache, purtroppo, sono sempre sature. Abbandono particolarmente spregevole, perché stavolta è coinvolto anche un bambino. Lo testimonia Marcella Iacoella, su Facebook, con un post che in poche ore ha fatto centinaia di condivisioni.

Racconta, infatti, la storia di un padre e un figlio (circa 10 anni di età), che, intorno alle 21.30, qualche sera fa, dopo aver parcheggiato la macchina vicino al cancello del canile della Muratella, sono scesi dall’auto con in braccio il loro cagnolone nero. «Dopo essersi disfatto di tre scatolette di umido – si legge nel post – il padre prende il cane e lo lancia all’interno del canile. Il bimbo, con una naturalezza che ci vede sconvolti, lascia, a sua volta, il guinzaglio». «Alla fine il cucciolo ne è uscito illeso – racconta Marcella – e si è liberato di una famiglia che non oso definire in alcun modo per evitare di scadere nel volgare». Adesso, tramite un video girato da alcuni volontari, si sta cercando di identificare gli autori di questo gesto. «Mi appello a tutti – scrive Marcella – aiutateci a dare loro un nome».

