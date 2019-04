C’è il tutto esaurito in palestra per vincere la prova costume

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Manca poco alla sua affissione, ma il cartello “Solo posti in piedi” da mettere sulla porta d’ingresso è già pronto. È boom di domande di iscrizione nelle palestre della Capitale. L’arrivo della primavera ha smosso le coscienze di quanti in inverno si sono nascosti sotto al divano e ora, avvicinandosi i mesi estivi, sono pronti a stravolgere la propria routine quotidiana pur di sfoggiare un fisico a prova di prova costume. Tutti in palestra, quindi. Con una netta maggioranza di donne, timorose di scendere in spiaggia e fare la figura delle cicce con le amiche pettegole, tra le affollate new entry primaverili.E così pur di togliere quei centimetri di troppo di giro vita si è disposti a fare di tutto: dieta, interminabili camminate nelle ore più calde della giornata e palestra. Tanta palestra. Perché muoversi tra tapis roulant e bilancieri fa bene al corpo e, diciamocelo, fa anche un po’ figo. L’importante è trovare un istruttore che non si intenerisca al primo “Mi dia un minuto per rifiatare”: se uno entra nel tunnel del “Ma chi me lo fa fare”, è la fine. La pancia invece di diminuire cresce anche senza l’uso di carboidrati. E il sogno dell’estate in spiaggia con il fisico di quella top model ammirata su Instagram svanisce già prima del Concertone a San Giovanni.