“No” ai botti killer di cani e gatti: una campagna tra gli studenti

I botti non sono soltanto un’inutile tortura inflitta agli umani – ché di modi per festeggiare, senza rischiare la vita o la perdita della mano, ce ne sono tanti altri assai più civili – ma, soprattutto, agli animali. Ogni anno, infatti, sono diverse migliaia, tra cani e gatti, i decessi in seguito alle esplosioni legate a Capodanno. Il danno, quasi sempre, non è causato dal “botto” stesso, ma dalla paura che il rumore genera: i cani tendono a scappare; i gatti si feriscono nel tentativo di nascondersi; gli uccelli, invece, si disorientano andando a sbattere contro muri o vetrate.Per questo, la Lav ha deciso di entrare nelle scuole per sensibilizzare i più giovani: «Basta botti! Per gli animali e per tutti!» è l’iniziativa in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, che mira a far conoscere i pericoli che si celano dietro i petardi. Gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie possono aderire scaricando gratuitamente i materiali all’indirizzo www.piccoleimpronte.lav.it/bastabotti. «È ormai sempre meno raro sentire esplosioni di petardi già dall’inizio di dicembre, e spesso anche per tutto il mese di gennaio – spiega la Lav - la nostra iniziativa vuole porre l’attenzione sui rischi dell’uso di quelli che sono veri e propri esplosivi, con conseguenze spesso gravi su persone e animali».