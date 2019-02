Quei bocconi che uccidono: solo a gennaio a Roma sono morti 39 cani

Ultimo aggiornamento: 00:15

Trentanove cani e otto gattinel solo mese di gennaio, a Roma. E’ il bilancio, drammatico, stilato dall’associazione Aidaa, relativamente ai primi 31 giorni di quest’anno. Dati emersi dall’analisi degli articoli dei quotidiani, che parlano a livello nazionale di 4000 animali avvelenati: di questi, 162 cani e 35 gatti in tutto il Lazio). Una partenza, per questo 2019, davvero da dimenticare, sotto questo punto di vista.Le statistiche devono far riflettere: nel gennaio dello scorso anno, il dato, infatti, era inferiore (i cani avvelenati di cui si è avuta notizia, a livello regionale, erano stati 114). Le città non capoluoghi di provincia con il maggior numero di cani avvelenati sono state Tivoli e Guidonia. Le cause? Primeggiano, come spiega l’associazione, i bocconi con stricnina, ma anche i lumachicidi e i solventi chimici sparsi nei campi e nei parchi. E, quando, una di queste sostanze colpisce un animale in città, spesso, dietro c’è la folle mano di qualcuno che vuole deliberatamente uccidere. Sui social si susseguono immagini e appelli relativi al ritrovamento di polpette avvelenate, tutti accomunati da un dato: i responsabili la fanno (quasi) sempre franca. E altri animali sono destinati a morire per colpa della crudele idiozia umana.marco.pasqua@ilmessaggero.it