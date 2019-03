Ancora bocconi avvelenati: allerta in zona Montesacro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli allarmi rimbalzano per i parchi della Capitale, alla pari di quelli per gli alberi caduti, qui e là. Solo che in questo caso, le vittime sono i nostri amici a quattro zampe. Stavolta l'allerta riguarda le zone di Montesacro e Talenti, nello specifico tra le vie Monte Cervialto e via Gabrio Casati e a lanciarla è la sezione romana dell'Oipa, ovvero l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali. «Trovate polpette avvelenate nei giardini sotto i portici», è quanto scritto su Facebook nei giorni scorsi, per mettere in guardia, ancora una volta, i padroni dei cani.Ignote le mani dell'avvelenatore che, quasi sempre, riesce a farla franca, visto che agisce al riparo dagli sguardi e preferibilmente nelle ore notturne. Eppure rischia grosso, perché, come ricordano le guardie dell'Oipa, «avvelenare un animale è reato ai sensi degli articoli 544-bis e ter (uccisione e maltrattamento di animali) del codice penale». Non solo: in questo caso, viene violato anche l'articolo 440, relativo all'adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari art.440. Decine di tag social per avvisare i proprietari di cani nella zona nella speranza che le forze dell'ordine si adoperino per arrivare ad individuare il criminale avvelenatore.marco.pasqua@ilmessaggero.it