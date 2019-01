Il basket in carrozzina rende giovani e tenaci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’appuntamento, stamattina, è alle 11,30 al Pamphili Village di via Vigna Girelli dove è in programma la sfida tra Lazio Basket e Giovani e Tenaci, valida per la seconda giornata del campionato giovanile di basket in carrozzina. Un consiglio: chi non ha mai seguito una partita di questa disciplina sportiva (perché di questo si tratta: non fatevi trarre in inganno da nulla), farebbe bene stamattina (e magari non solo stamattina) a farsi una passeggiata a Vigna Girelli oppure al palazzetto della Fondazione Santa Lucia, il campo di casa dei Giovani e Tenaci. Scoprirebbe un sacco di cose belle e, probabilmente, caccerebbe lontano dalla propria mente tanti pensieri inutili, sbagliati. Tristi. E si arricchirebbe, questo è sicuro, rendendosi conto che si può fare, anzi si deve fare sport sempre e comunque. Anche se una diversa abilità, chissà perché, dovrebbe sconsigliarlo. Si è giovani, e si può essere tenaci, pure lottando contro se stessi, prima che contro un avversario sul parquet o sul cemento di un campo di basket. Una piccola grande lezione di vita che aiuta a sorridere, a guardare il mondo da un’altra prospettiva; che aiuta a vivere. La vera abilità, in fondo, è esattamente questo: vivere.