﻿Barcellona, Londra e Catania: ecco dove voliamo più spesso

Un passeggero su quattro in Italia vola dall’aeroporto di Fiumicino e spesso va a Barcellona, Londra o Catania. In questo periodo tradizionalmente vengono pubblicate le statistiche dell’Enac. E per gli appassionati ci sono sempre spunti e curiosità.Esempio: nel 2018 prosegue la crescita del Leonardo da Vinci, che sfiora quota 43 milioni passeggeri con un incremento del 5 per cento. Qual è la tratta extra europea con più passeggeri? Sorpresa, non è la Roma-New York Jfk (solo al terzo posto), ma la Roma-Tel Aviv. Va però considerato che New York divide i passeggeri su due aeroporti. Tra le rotte europee, vince la Roma-Barcellona (1,3 milioni passeggeri), appena sopra alla Roma-Madrid e alla Roma-Parigi (entrambe 1,2 milioni circa). Roma-Londra è quarta, ma anche qui bisogna leggere bene i dati. I voli su Londra sono spalmati su quattro scali, dunque è questa la destinazione europea con più viaggiatori.Tra le rotte nazionali l’alta velocità ha fatto tramontare il mito della Roma-Milano, oggi quella con più passeggeri è la Roma-Catania: tra andata e ritorno arriva a 2 milioni. Per le sole low cost la rotta più utilizzata è la Ciampino-Stansted. Roma-Londra, appunto.