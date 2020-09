© RIPRODUZIONE RISERVATA

Barbara Rosso se ne è andata una settimana fa, a 52 anni. All’improvviso, dopo una malattia che non le ha lasciato scampo, e che se l’è portata via nel giro di pochissimo tempo. Neanche il tempo, per gli amici, di sapere che stava male. Era un’artista, una cantante, un regista, una insegnante e, soprattutto, era un’amante degli animali. Con lei, vivevano 11 gatti: l’ultimo, preso due mesi fa, era un cucciolo. Adesso, questa piccola famiglia è rimasta senza mamma e il compito di farsene carico è della persona che, nell’ultimo anno di vita, è stato vicino a Barbara, come compagno. Gianluca la conosceva da una vita: lui al piano terra, lei all’attico, sapevano tutto, l’uno dell’altra. E, quindi, ora, ha lanciato un appello sui social, affinché qualcuno si prenda cura di questi gatti (in 2, intanto, hanno già risposto). «I gatti soffrono moltissimo l’assenza di Barbara – racconta Gianluca – anche perché i parenti non vogliono avere a che fare con quei gatti e loro lo percepiscono». Gianluca si è rivolto ad un’associazione e, qualora nessuno si dovesse fare vivo, i mici dovranno andare in un gattile. «Aiutiamoli, evitiamo loro di soffrire ancora di più», è l’appello che lancia il compagno di Barbara (per contattarlo: 3922433722).marco.pasqua@ilmessaggero.it