Banca Romana, il romanzo di uno scandalo

di Mario Ajello

Quando Roma e l'Italia intera tremarono per una grande e grave frodeNon si tratta, stavolta, di Mafia Capitale. Ma di un'altra vicenda, perfino più grave: quella della Banca Romana, scoppiata alla fine del 1892. Adesso c'è un libro eruditissimo e gustoso che racconta questa storia, anche sotto il profilo letterario, l'ha scritto Clotilde Bertoni per il Mulino e s'intitola «Romanzo di uno scandalo». Tante cose s'imparano in queste pagine a proposito di quel caso politico-economico che resta uno dei più memorabili scandali istituzionali di tutti i tempi.E ci si rende conto ancora una volta quanto sia difficile ieri come oggi raccontare Roma, capirne i meccanismi, coglierne i risvolti più significativi, tradurne lo spirito e illustrarne i fatti, anche per i più grandi scrittori e per le menti più acute.Nel libro della Bertoni si parla tra l'altro di Emile Zola e del suo romanzo «Rome», uscito nel 1896 e preparato durante il soggiorno dell'autore francese nell'Urbe proprio durante lo scandalo della Banca Romana. Gli sfuggì il contesto politico di quell'affaire, non riuscì a dare una rappresentazione viva e interessante della politica italiana in quella fase cruciale, non illustrò da par suo la Roma borghese e quella parlamentare che pure si prestavano a un grande affresco.Avrebbe detto molto più tardi Ennio Flaiano: «Zola venne a Roma, per scrivere un Romanzo su Roma e non ne capì nulla». Non è stato il solo.