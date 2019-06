L’automobilista che da solo mette ko tram e ambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al semaforo di piazza Santa Croce in Gerusalemme un’automobile passa con il rosso e provoca un incidente, ma non un incidente qualsiasi. L’auto si scontra con un’ambulanza e con il tram della linea 3, i mezzi coinvolti restano a intralciare il traffico per almeno due ore, e dunque si può dire che un automobilista indisciplinato è riuscito in un colpo solo a ostacolare il trasporto pubblico, il trasporto privato e il servizio sanitario. L’autore di questo capolavoro scende dalla macchina, reclama le sue ragioni portando a propria discolpa l’argomento “Io sono un invalido” e agita una minacciosa stampella contro l’autista dell’ambulanza, immagine estremamente teatrale se si pensa che a neanche 200 metri da lì c’è la casa di Enrico Toti, l’eroe romano invalido che prima di morire lanciò la stampella contro le truppe nemiche. Poi la tensione si allenta, i sanitari dell’ambulanza verificano le condizioni dell’automobilista, la piazza torna piano piano alla normalità.L’episodio è accaduto giorni fa o almeno così lo riferiscono i presenti, ma si sa che le testimonianze vanno sempre prese con le molle, come in quel telefilm di Hitchcock in cui cinque testimoni oculari forniscono cinque diverse versioni dei fatti, e alla fine si scopre che erano tutte sbagliate.pietro.piovani@ilmessaggero.it