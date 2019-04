«Mi blocchi su WhatsApp? E io ti imbratto la macchina»

Non c’è niente che faccia più arrabbiare un’ex fidanzata delusa dell’essere bloccati su Whatsapp. Una bugia magari bianca passi, un tradimento “vabbè può capitare a tutti”, ma ignorare messaggi e sfoghi in chat, quello no. Chiedetelo a quel ragazzo che l’altro giorno a Roma si è ritrovato il vetro anteriore della Smart interamente ricoperto da una scritta fatta con un pennarello rosa. Recitava così: «Non rispondere al cellulare e bloccare su Whatsapp è proprio da bambini. Continua così che cresci bene».Verrebbe da dire alla vendicativa giovane che imbrattare la macchina del proprio fidanzato non è proprio una cosa da persone mature. Fatto sta che quella foto, pubblicata sul sito The Roman Post, ha fatto il giro del web e in poche ore è stata condivisa da decine di persone collezionando commenti di ogni tipo. «E te credo che la blocchi una così», ha scritto qualcuno. «Della serie non avevo ancora finito di insultarti», ha scherzato qualcun altro. E c’è anche chi ci ha trovato il lato romantico: «Sì capisce che lo ama ancora perché ha scritto solo dalla parte del passeggero, lasciando libera la visuale». E adesso i social si interrogano: chi saranno i protagonisti di questa soap opera all’ombra del Cupolone?