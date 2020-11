La trovata si fa largo tra i banchi del Pd, ma chissà se anche nell’altra sponda dell’Aula Giulio Cesare, insomma sugli scranni della maggioranza di Raggi, qualcuno la troverà interessante: per la Capitale urge un assessore all’ordinario, o meglio “alla manutenzione ordinaria”, collassata in questi anni, nonostante proprio la retorica minimal delle piccole cose sia stata sfruttata dai grillini per mandare in soffitta i progetti in grande stile, degni di una Capitale dell’Occidente. È proprio questo, del resto, il disco suonato dalla propaganda 5S fin dall’inizio: prima dei grandi eventi, pensiamo a buche e rifiuti.

Naturalmente su nessuno dei due fronti si sono fatti progressi, anzi, tanto che ora appunto è il Pd a proporre in giunta una figura grottesca: l’assessore per le beghe ordinarie, per il minimo indispensabile, insomma. La mozione dem sarà discussa oggi dall’Assemblea capitolina. Occhio al pallottoliere e soprattutto ai dissidenti M5S, i consiglieri arcistufi dei post Fb della sindaca che celebrano la riparazione di una panchina o la sforbiciata di un ramo secco: “Ci (ri)presentiamo ai cittadini - ha scritto qualche settimana fa il consigliere Stefàno - con i post ‘trionfanti’ di ceppi tagliati e roba simile, l’ordinaria amministrazione?”. Ma a quanto pare è mancata pure quella.

© RIPRODUZIONE RISERVATA