Roma, al mercatino di Natale in vendita "Aria de Roma nord" e "Aria de Roma sud" in barattolo

L’idea non è del tutto originale: vendere aria chiusa in un barattolo. L’avevano già fatto (e con discreto successo) in Cina, Australia, Russia, Canada. Ma ora accade anche nella Capitale grazie all’estro di due studenti romani che per Natale hanno ideato un regalo quantomai singolare.

“Aria de Roma nord” e “Aria de Roma sud” chiuse in lattina e vendute nel mercatino della Città dell’altra economia a Testaccio al prezzo di 6 euro (due barattoli a 10 euro).

«Ti ricordi quell’aria de quanno arimboccavi a casa tardi ‘a sera co tu madre che faceva finta de dormì? - recita l’etichetta- Quell’aria de‘mo che te fa dannà, ma che quando je stai lontano te manca?».



Se vuoi respirare un po’ di aria “top” dei Parioli o se vuoi sentirti come se stessi passeggiando al Gazometro. Se non sei mai stato a Roma nord puoi respirare percentuali di Flaminio, Salario, Montesacro, Trieste e Cassia tutti insieme.

E lo stesso vale per Roma sud con una brezza che è un mix tra Eur, Appio, Tuscolano e Trullo.



Sul livello di purezza dell’aria venduta, però, nessuno si sbilancia. Ma visti gli ultimi dati sul livello d’inquinamento a Roma, un consiglio: i barattoli meglio tenerli chiusi.

