«A ciccione», i giovani arbitri e la gavetta di offese

di Raffaella Troili

Ogni anno picchiati 650 #arbitri, quasi sempre giovanissimi. Ai delinquenti attorno ai campi va detto che il calcio non è roba per loro Luca Di Bartolomei Arbitro cornuto fa parte del protocollo, scivola dolce come una poesia. Il resto è quanto di peggio un uomo/donna adulto possa esprimere. E a rifletterci, tutto quel che verrà dopo su ogni campo della vita - la rabbia, gli sfoghi, il senso d’onnipotenza - parte un po’ da lì. Dagli insulti, dalle offese che i giovani arbitri - spesso per la prima...