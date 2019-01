Animali in fila dal veterinario, l’attesa diventa una mostra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è qualcosa di unico negli animali che aspettano nella sala d’attesa di un veterinario, accompagnati dai padroni, solitamente più ansiosi di loro. Ci sono quelli terrorizzati, quelli che non rinunciano a fare le feste a chiunque, quelli con gli occhi pietrificati, quelli che tentano in ogni modo di fuggire via, mentre alcuni – la minoranza – riescono addirittura a schiacciare un pisolino.Quegli attimi sono finiti al centro di una mostra, che si inaugura il 23 febbraio a Roma (nella Sala 1, in piazza di Porta San Giovanni 10), aperta fino al 28 febbraio: “Animalìe”, il nome dell’esposizione firmata da Luigi Avantaggiato. Fotografo di guerra, che ha girato mezzo mondo, ha voluto anche raccontare gli animali all’interno delle cliniche veterinarie. «I ritratti dei cani e dei gatti sono fortemente umanizzati – spiega l’autore – e la dimensione della clinica diviene l’emisfero dentro il quale è sovvertita la classica relazione tra uomo e animale». Per arrivare a raccogliere queste foto, Avantaggiato ha frequentato per mesi delle cliniche veterinarie: «La dimensione emotiva dei pazienti – spiega – si contrappone all’efficienza tecnica degli strumenti di chirurgia e delle strutture specialistiche» (per info: 06/7008691 - Centro Internazionale d’Arte Contemporanea).marco.pasqua@ilmessaggero.it