​Amore finito prima delle ferie? Una soluzione si trova sempre

La storia d’ amore è finita così: lei ti ha lasciato. In pieno agosto. E ora? Ora c’è solo l’emergenza: organizzare al volo delle vacanze. Qualsiasi tipo di vacanza per superare l’estate che ormai (per fortuna) sta finendo. Ogni possibilità è aperta: l’amica che non sopporta più di vederti soffrire e ti invita al mare, la mamma che ti chiama ogni ora «tutto bene?», «vuoi venire qualche giorno in montagna da noi?», l’amico single (il più contento, diciamoci la verità) che ti offre tre giorni in posto goderecci, da Capri alla Sardegna , tutto aperitivi e musica a palla, quando tu vorresti solo ritirarti in un eremo e crogiolarti nel tuo dolore. Ma la dignità ora è un problema secondario. E nella settimana di Ferragosto è chiuso pure il bar sotto casa, quello dove hai versato tutte le tue lacrime. Il problema principale è scovare un sistema efficace per superare il trauma e dimenticare lei che non ti ama più. Persino i social diventano ostili. Prima decidi di levarti da Instagram, poi rinsavisci «ma perché devo annullare anche la mia vita virtuale?». Però quanto fa male quando dal profilo dell’amica scopri la sua storia alle 3 di notte mentre balla alla festa di paese. Vabbè, capitolo chiuso, profilo pure. E meno male che l’oroscopo diceva: sarà la tua estate.