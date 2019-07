© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Ama non c’è, è andata via/l’Ama non passa a casa mia/ da Pietralata all’Aurelia l’Ama non passa e si sa /qui c’è una puzza da spezzare il fiato, fa male e lo sa/che l’Ama non è mai passata/l’Ama non c’è e un dramma che colpisce pure il Coppedè.In Campidoglio, nei corridoi ma anche alla buvette, non si canta altro. Tra chi fischietta, chi ride (amaro), chi fa sentire la canzoncina (parodia di Laura non c’è di Nek) ai colleghi di lavoro. Anche gli assessori sono stati contagiati dal motivetto e chissà che non l’abbia ascoltata anche Virginia Raggi. Chissà.Ridere delle proprie disgrazie, per sdrammatizzare, per non pensarci o, semplicemente per dimenticarsi il cassonetto sotto casa che strabocca, è un tratto distintivo dei romani. Cinicamente rassegnati a (quasi) tutto. Ma il vaso è pieno. E il Campidoglio è nel mirino, sempre di più, consapevole di dover arrestare una situazione che rischia di diventare un’emergenza. Le opposizioni insorgono, le manifestazioni di protesta si moltiplicano, ma la vera risposta è arrivata appunto da Federico Saliola, attore, presentatore televisivo, speaker radiofonico nonché autore della hit. E se fosse un film? Che domande: Ama letale.