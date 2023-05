Alluvione, per aiutare la Romagna scegliamola per le vacanze: spiagge già ripulite a tempo di record

L’altro giorno, in una delle strade di Forlì martoriate dall’alluvione, è risuonato un poderoso «daje». A lavorare per liberare dalle case allagate le persone ancora prigioniere c’erano anche i vigili del fuoco di Roma, che non si sono risparmiati un attimo. Ma per aiutare la Romagna, terra in difficoltà dopo la terribile alluvione, c’è anche un altro modo più semplice e meno faticoso: le vacanze, il turismo, i viaggi.

Oggi vedete immagini di Ravenna che prepara muri di fango per fermare l’acqua, di Forlì che scava nel fango cantando Romagna Mia, di Cesena che non si arrende, di Cervia e Milano Marittima costrette ad evacuare alcune aree, di Rimini e Riccione in cui le spiagge hanno subito il colpo violento del maltempo. Ma non abbiate dubbi: tutto sarà pronto per l’estate. E allora non lasciatevi ingannare dalla reale sofferenza di oggi. Con la stessa generosità dei vigili del fuoco romani, chi vuole aiutare la Romagna a ripartire si prenda almeno qualche giorno quest’estate per andare in spiaggia sulla riviera adriatica, per perdersi tra le bellezze storiche di Ravenna, per visitare le mostre del Museo San Domenico di Forlì, per ammirare il bel centro storico di Cesena, per concedersi un viaggio nelle vallate del Riminese, del Cesenate e del Forlivese.