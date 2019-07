​«L’albero ci entra in casa». Roma come un film horror

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dai tempi del poeta Virgilio fino all’era moderna, gli abitanti di Roma hanno sempre vagheggiato la vita in campagna, nella natura, nel paesaggio bucolico. Ora però succede qualcosa di imprevisto: la natura sta entrando in città, e comincia a fare paura. E non ci riferiamo solo agli animali, i cinghiali, i gabbiani, le volpi, i lupi alle soglie del raccordo: la metropoli è invasa anche da una vegetazione ormai senza più regole. Ci sono i rami che cadono in testa alla gente, sulle famiglie sedute ai tavoli dei ristoranti, come mercoledì scorso a Ponte Sisto. Ci sono le piante velenose che avanzano a ridosso degli asili nido, i bambini se le mangiano e rischiano la morte per intossicazione da cianuro, come è successo due settimane fa sulla Portuense. E ci sono gli alberi che crescono rigogliosi, belli a vedersi finché stanno al loro posto, ma poi finisce che - dopo anni di mancate potature - in via di Donna Olimpia una famiglia si ritrova con le fronde di un olmo dentro casa: i rami e le foglie si sono introdotti nell’appartamento al sesto piano entrando dalle finestre, portando formiche, zanzare, magari anche topi. «L’albero che irrompe in casa, nella camera dei bambini, fa pensare al film Poltergeist», commenta Giancarlo mentre fa colazione al bar di Donna Olimpia: «Chi lo avrebbe detto che nella Roma del 2019 ci saremmo sentiti minacciati pure dalle frasche».pietro.piovani@ilmessaggero.it