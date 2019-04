L’Accademia dei campioni in pedana e pure sul set

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tyrone Power, Errol Flynn, Orson Welles, Richard Burton, Burt Lancaster, Charlton Heston, Vittorio Gassman e Walter Chiari, tanto per citarne alcuni: che cosa hanno in comune queste stelle del firmamento cinematografico? La risposta è che hanno imparato a “tirare” di scherma a due passi dal Pantheon, in un palazzetto del Quattrocento in via del Seminario.Lì, al civico 87 in una vera e propria Casa Museo per via delle opere di artisti del Novecento ospitate, c’è l’Accademia d’Armi Musumeci Greco, fondata nel 1878 da Salvatore Greco dei Chiaramonte, capo garibaldino con i Mille in Sicilia, e oggi diretta da Renzo Musumeci Greco, figlio di Enzo, l’istruttore di tutti quei grandi attori.In Accademia si può imparare l’arte della scherma non soltanto per motivi professionali, ma anche per sport o semplicemente per passione. E a qualsiasi età. Ecco perché si va da Maria Caproni, 75 anni, che nell’ottobre scorso ha vinto il bronzo mondiale master a squadre, fino a Lorenzo Roma, che la settimana passata ha conquistato in Polonia il titolo mondiale under 20 nella sciabola. Senza dimenticare l’attività paralimpica che fa capo al progetto Scherma Senza Limiti. Touché!