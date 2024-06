Mercoledì 5 Giugno 2024, 06:37

I medicinali per il reflusso e le ulcere gastriche. Poi c’è la semaglutide, un antidiabetico che viene usato anche per perdere qualche chilo di troppo. E i medicinali per la Bpco, le broncopneumopatie, l’enoxaparina (un anticoagulante, contro la trombosi venosa profonda), gli omega 3 e gli oppioidi usati per ridurre il dolore. Questi sono i farmaci che la Regione ha messo sott’occhio per raggiungere una più efficace appropriatezza prescrittiva, evitando cioè tutte quelle prescrizioni eccessive che vanno al di là delle disposizioni previste dall’Aifa, l’Agenzia italiana per il farmaco che si occupa delle indicazioni terapeutiche dei farmaci sulla base delle evidenze scientifiche.

LE CAUSE

Dietro a questo problema ci sono tantissime ragioni. Al netto di qualche medico che cede alle pressanti richieste dei pazienti, sono gli stessi sanitari che denunciano un comportamento sbagliato dei pazienti, che chiedono (talvolta anche al limite delle minacce) le ricette pur non avendo una concreta consapevolezza della funzione del farmaco e delle conseguenze negative di un loro eccessivo uso. Succede, per esempio, quando tantissimi malati cronici non vengono sottoposti a una revisione del loro piano terapeutico e quindi si trovano a chiedere di continuo, anno dopo anno, lo stesso farmaco che venne magari indicato molto tempo prima da uno specialista. E da lui, poi, non si è più passati. A luglio è iniziato un lavoro portato avanti dalla Direzione Salute e integrazione Sociosanitaria che ha portato a monitorare le prescrizioni degli oltre quattromila medici di medicina generale della Regione. E a fare i conti tra terzo e quarto trimestre emerge quanti medicinali siano stati dati a sproposito. Nelle Asl romane c’è stato un taglio degli assistiti che prendevano troppo semaglutide tra il 77% e l’80%. Di 2.002 medici a cui è stato chiesto di controllare con maggiore attenzione le loro prescrizioni (tra luglio e settembre) questo stesso numero da ottobre a dicembre è passato a 743.

Profonde riduzioni (di oltre il 20%) per la “nota 48”, cioè per gli inibitori di pompa protonica, i medicinali usati per il reflusso gastrico. Questi, per esempio, andrebbero presi per un massimo di 8 settimane di fila e capita che i pazienti vadano direttamente dal medico chiedendo con insistenza di poter prolungare la terapia. Ma se presi a lungo possono causare un ridotto assorbimento di farmaci, vitamine, ferro, magnesio, far schizzare in alto il rischio di fratture, demenza e infezioni. Grandi tagli anche per gli oppioidi, che possono essere presi a sproposito nelle terapie del dolore. Qui le autorità sanitarie sono chiare: non si possono prendere con una certa facilità. Spicca il -75% di prescrizioni inappropriate raggiunto a Rieti, il -68% della Asl Roma 6, quella dei Castelli e del litorale Sud. Se nel terzo trimestre del 2023 erano stati accesi i riflettori su oltre 4.279 studi medici, nel quarto si è scesi a 4.147. Quindi, qui sembra esserci più da fare, almeno su base regionale. A breve la Regione farà un nuovo incontro con i medici proprio per fare il punto: non ci sarebbe «un’intenzione sanzionatoria», ma più che altro l’idea di puntare a «una rete che possa aiutare i pazienti ad avere cure adeguate con monitoraggi dei loro piani terapeutici». «Per questo è fondamentale la collaborazione con la medicina generale recentemente rinsaldata attraverso incontri specifici con le rappresentanze sindacali dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta». «Ci sono temi da affrontare - spiega Marco Trifogli, presidente di Snami Lazio, una delle associazioni di categoria dei medici di medicina generale - Ci sono casi di persone che vanno in ospedale per un’emicrania, viene dato l’antidolorifico e l’inibitore di pompa. E poi una volta uscite vanno dal medico di medicina generale a chiedere di ripetere questo stesso trattamento. Sui farmaci antireflusso c’è un costume generale legato all’eccesso di prudenza. C’è una forte pressione dei pazienti. Credo nel sistema del self audit, perché ci permette di riflettere sugli errori commessi. Noi medici stiamo continuando a dare la massima collaborazione ma più di tanto non possiamo offrire perché ci sono casi sempre diversi che vanno presi in considerazione. Valutiamo ogni singolo caso clinico».

