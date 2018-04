Valerio Perogio: «Con il baseball alleno i bambini a emozionarsi»

di Valentina Venturi

Valerio Perogio, dopo anni da inviato per le strade di Roma munito di telecamera e microfono, lascia il giornalismo e prende in mano il guantone. Da tre anni a Rebibbia è l'allenatore di uno sport davvero poco italiano: il baseball. Cosa è successo? «Questione di nascita: sono alto 1.87 e sono nato a Nettuno. E Nettuno è la città del baseball, non c'è molto altro da fare. A sette anni ero nelle giovanili, a 12 divento il miglior lanciatore europeo e a 18 entro in serie A. Sembrava una...