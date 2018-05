Romani come noi/ La stunt: «La mia vita tra acrobazie e testa-coda»

di Laura Larcan

In tutto il mondo sono solo quattro le donne che sanno guidare una macchina su due ruote. Romina Bobba, 44 anni compiuti ieri, è l'unica in Europa. Anzi, in realtà è stata la prima nel mondo a sperimentare questa acrobazia ruggente. «Sono una stunt, vivo di acrobazie, di velocità». È nata a Parma, «ma per puro caso - dice - perché la mia è una famiglia circense, sempre in giro». Roma è diventata la sua casa, con il marito Ivan, romano, anche lui stuntman, e le...