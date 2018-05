Il chirurgo Fabio Massimo Abenavoli: «Opero i bimbi perché tornino a essere felici»

di Valentina Venturi

Il professor Fabio Massimo Abenavoli ha sempre saputo che avrebbe fatto il medico: in famiglia sono sette le generazioni di dottori. Ma probabilmente lui è il primo chirurgo che ama i sorrisi. È il fondatore di Emergenza Sorrisi, Onlus della quale fanno parte 370 medici e infermieri volontari, che cura bambini affetti da labiopalataoschisi, patologia nota con il nome di labbro leporino. Quando ha capito che la specializzazione in chirurgia plastica e maxillofacciale in Brasile e America avrebbe avuto questo...