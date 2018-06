Eleonora, medico jazzista: «Aiuto la ricerca con la mia band»

di Valentina Venturi

Eleonora Vicario ha 62 anni, è un medico psichiatra. Vive nel quartiere di Tor Lupara e fa parte del Consiglio Nazionale dell'Unione Monarchica Italiana. Ama profondamente il suo lavoro («la psicologia è come una zappa che riesce a scavare in profondità tra le zolle»), ma per allentare la tensione delle lunghe giornate lavorative, anni fa capisce di aver bisogno di un diversivo. Impara a suonare il sassofono contralto. Quella che all'inizio sembrava una distrazione qualsiasi, diventa una ragione di...