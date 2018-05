«Farmacia addio, sono diventata un'artista dei fiori»

di Luisa Mosello

Il suo amore per i fiori Maria Luisa Rocchi lo trasmette con lo sguardo. Mentre parla della sua passione che l'ha portata a diventare una delle flower designer più apprezzate della Capitale gli occhi le brillano come fossero boccioli pronti a fiorire. Romana, nata e cresciuta nel quartiere Prati, dove vive con la sua famiglia, e con Gastone, un golden retriver che adora, dopo la laurea in farmacia e diversi anni dedicati alla professione, ha deciso di cambiare vita. Dai farmaci alle medicine profumate un bel salto. «Ho...