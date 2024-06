Domenica 2 Giugno 2024, 01:16

Sarà un’estate a stelle e strisce per Roma, con gli americani che la invaderanno per vedere le meraviglie della Città Eterna. E ci sarà un turismo che vivrà di più la città e sarà meno “mordi e fuggi” rispetto agli anni precedenti. Il fenomeno è praticamente tracciato grazie all’intelligenza artificiale che è stata in grado di predire il futuro e dare un’immagine di ciò che sarà la stagione del 2024, anteprima dell’estate del Giubileo. Uno studio di Fipe Roma, la Federazione italiana dei pubblici esercizi, realizzata in collaborazione con Lybra Tech, impresa che analizza i big data dei profili dei visitatori, sottolinea come la Capitale sia la destinazione preferita estiva dei turisti stranieri davanti a Venezia, Firenze e Milano. Il turismo romano cresce del 10% rispetto allo scorso anno. A oggi l’effettiva domanda turistica per i mesi di luglio, agosto e settembre sembra essere inferiore rispetto ai numeri della primavera, anche se si notano picchi nei primi weekend di luglio (con un boom di richieste tra il 12 e il 16 per il concerto dei Coldplay) e nelle prime due settimane di agosto. Ma giugno sarà decisivo per le prenotazioni dell’estate: si sceglie di organizzare il viaggio, di media, con un anticipo di circa 100 giorni prima dell’effettiva partenza. Comunque, a Roma si dorme per più tempo: la permanenza media è di quasi 4 notti (3,9, per essere precisi, con la durata media dei soggiorni nel 2023 che si era attestata a 3,7). L’evoluzione si vede anche di più se si analizza l’intero Lazio: qui nel 2018 si stava 3,1 giorni, nel 2019 invece si alloggiava per 3,3. E poi, nel post pandemia, il declino: 2,5 notti nel 2023, con una stima nel 2024 che è in lenta ripresa (2,7 giorni). Comunque, i dati dicono che a dominare la scena estiva romana sono gli statunitensi con il 31,6%, seguiti dagli italiani con il 14,9% e dai tedeschi con il 5%. Se solitamente sono le coppie a formare il segmento maggiore di visitatori, in questo specifico periodo dell’anno ad essere protagoniste e a mettersi in viaggio sono le famiglie.

NIENTE DESERTO

Le scene di una Roma deserta ad agosto potrebbero essere sempre più rare. Il panorama post-Covid ha subito una trasformazione: già nel 2022 la riduzione stagionale dei mesi estivi aveva perso intensità e, secondo i ricercatori «sorprendentemente» nel 2023 alcune settimane di luglio e agosto hanno mostrato una domanda di pernottamenti superiore a quella di giugno. Benché l'incremento sia stato relativamente moderato (+9,1%), sarebbe sufficientemente indicativo di un cambiamento nel comportamento dei turisti: periodi precedentemente considerati meno attraenti per visitare la Capitale si sono trasformati in altrettanto desiderabili quanto i tradizionali picchi stagionali. E comunque, uno dei momenti migliori per visitare la città sembra essere aprile. Un’altra modifica notata è stata poi quella delle prenotazioni in autunno per il 2023, ma qui c’è lo zampino dei grandi eventi. Un impulso, infatti, è venuto dalla Ryder Cup, il celebre torneo di golf che si è tenuto dal 25 settembre al primo ottobre. Per Sergio Paolantoni, presidente di Fipe Roma, «l’importanza della qualità delle recensioni on line e soprattutto la possibilità di identificare chi scrive le recensioni acquista ancora più valore nei mercati turistici sui quali il comparto della ristorazione si confronta quotidianamente in una città come Roma, che quest’anno ha superato 40 milioni di presenze». «Il viaggiatore orienta le proprie scelte utilizzando Google e Trip Adivisor nei suoi giorni di permanenza a Roma - aggiunge il presidente di Fipe Roma, associazione che ha lanciato il progetto “Ristorante tipico romano 2.0 proprio per intercettare particolari flussi turistici interessati a esperienze enogastronomiche - per cui è di fondale importanza contrastare questo fenomeno sensibilizzando e tutelando l’immagine del settore».