Testaccio e Porta Portese cambiano volto: presentato il bando per la rigenerazione del lungotevere

Lungotevere Testaccio e l’area dell’ex Arsenale Pontificio su via Portuense cambieranno volto. Con la prerogativa di creare uno spazio destinato ad accogliere nuove funzioni culturali, è stato presentato ieri presso la sala della Commissione Urbanistica uno dei siti d'intervento della competizione internazionale per studenti Reinventing city.

L’ambizioso progetto prevede la trasformazione delle due sponde del fiume attraverso la riqualificazione degli edifici presenti, ad oggi “manufatti dismessi e in cattivo stato di conservazione”, si legge nella presentazione, per “ trasformare la ‘distanza’ dalla città in una risorsa attraverso un approccio che tende a coinvolgere nuovamente il fiume nelle sue dinamiche di sviluppo”.

“Le potenzialità trasformative dell’area - si continua a leggere sul bando - sono legate alla presenza di edifici e manufatti, riconvertibili a nuovi usi, occasioni di riqualificazione a scala locale e urbana ed alla sua specifica ubicazione a cavallo del fiume Tevere”. In particolare, l’area presa in considerazione interessa le due sponde del fiume, a partire da Ponte Sublicio a nord fino ad arrivare al Ponte ferroviario di San Paolo verso sud.

Tra i principali obiettivi elencati, si prevede dunque la creazione di un spazio urbano integrato e accessibile, il ridisegno di via Portuense come strada urbana ad elevato valore ambientale, l’abbattimento degli edifici abusivi oggi presenti e in generale una maggiore fruizione per i visitatori delle due sponde del fiume.

Data la particolare posizione dell’area d’intervento, il bando acquista inoltre particolare rilievo se si considera che andrebbe così a unire due zone della città particolarmente vissute dalla cittadinanza come sono Testaccio e Porta Portese. Sulla sponda occidentale si prevede inoltre la possibilità di individuare dei luoghi dove confermare il mercato domenicale di Porta Portese.

Alla presentazione del bando erano presenti tutte le autorità interessate dall’intervento, a partire dagli assessori Maurizio Veloccia e Andrea Catarci, oltre che i due presidenti dei municipi I e XII Lorenza Bonaccorsi ed Elio Tomassetti. Per partecipare i team devono registrarsi entro il 30 marzo, la scadenza per la presentazione è il 3 maggio e dopo un mese circa di analisi delle proposte i progetti vincitori verranno comunicati, secondo quanto scritto, entro fine maggio 2023.