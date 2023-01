Giovedì 26 Gennaio 2023, 07:40 - Ultimo aggiornamento: 07:44

Un'agenzia di pratiche auto con le serrande chiuse, un cartello che chiede di rivolgersi ad altri uffici poco distanti, denunce sui social per i danni subiti, decine di persone nel panico. È giallo nel quartiere di Ponte Galeria, estrema periferia ovest di Roma, dove diverse persone raccontano di star passando «grossi guai» per colpa di un'agenzia automobilistica. Tra di loro, in prima fila, c'è Federica C. che racconta l'odissea che sta vivendo: «Ho pagato 750 euro per un doppio passaggio di proprietà dell'auto di mia zia, ma temo che la procedura non sia mai stata portata a termine e ora non posso circolare».

IL PASSAGGIO

Federica a ottobre si è affidata all'agenzia in questione. «Deceduta mia zia, volevo prendermi cura della sua auto, una Fiat degli anni Novanta alla quale ero molto affezionata. Gli eredi non la volevano quindi ho dovuto fare il doppio passaggio di proprietà: ho pagato ben 750 euro, dovevo passare dopo un mese per ritirare tutta la documentazione, ho ritardato un po' a passare». Nel frattempo Federica porta la vettura a fare la revisione da un meccanico autorizzato. «L'agenzia mi aveva consegnato solo la fotocopia del libretto, ma all'operatore serviva l'originale: sono andata negli uffici ma ho trovato le serrande abbassate e un cartello che diceva di contattare un'altra agenzia». Federica chiama il numero riportato nel cartello. «Mi hanno risposto dicendo che avevano ricevuto tutte le pratiche dell'altra agenzia, che c'era un gran caos e che sarebbe stato meglio fare una denuncia ai carabinieri: sono andata alla stazione dell'Arma e lì mi hanno detto che altre persone si erano presentate. Controllando poi sui terminali il militare mi ha detto che il passaggio di proprietà non era stato fatto». Nel frattempo però Federica ha fatto interventi per almeno 3mila euro alla vettura che voleva usare per andare al lavoro e per andare a prendere i figli a scuola. E ovviamente ha anche pagato l'assicurazione. «Ora ho la polizza per un'auto che non risulta mia, è intestata a una persona defunta: non posso più circolare ovviamente, devo tenerla ferma. Cosa posso fare? L'altra agenzia dice che hanno ancora tantissime pratiche da sbrigare». Incartamenti che «sarebbero in deposito altrimenti sarebbero andati persi» dice qualcuno. Nel frattempo gli operatori stanno cercando di sbrigare gli incartamenti in tempi record con un super lavoro.



LA PROTESTA

Un'altra signora spiega: «Nel 2018 e nel 2021 mio marito ha venduto due auto, è stato fatto il passaggio di proprietà, eravamo tranquilli». La famiglia dopo un po' scopre l'irreparabile. «Sono arrivate multe per il bollo non pagato delle due auto vendute. Evidentemente il passaggio di proprietà non è stato fatto: ci avevano detto che a fine dicembre si sarebbero trasferiti, parlavano anche di un allagamento subito, ma abbiamo trovato l'agenzia chiusa prima». La famiglia ha presentato una denuncia ai carabinieri. I militari stanno indagando sul caso. Ancora non è certo cosa sia realmente accaduto e soprattutto se ci siano dei reati da contestare all'agenzia in questione. Fatto sta che sono molte le persone che protestano per quello che sembra essere un giallo.