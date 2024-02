Roma, muore un papà di 33 anni sul Gra. Il dolore della famiglia di Mirko Sanna: «Cerchiamo testimoni dell'incidente»

Restano il dolore, la rabbia, una vita da ricostruire soprattutto per quel bimbo di 7 anni e i suoi familiari. E diversi interrogativi attorno alla morte di Mirko Sanna, 33 anni, vittima di un incidente stradale, al volante della sua macchina, lo scorso 3 gennaio, sul Grande raccordo anulare, all’altezza di via della Pisana. Mirko era un ragazzo solare e dalle «mille sfaccettature», come racconta a “Il Messaggero" il fratello Daniele. Entrambi lavoravano nell’officina di famiglia in zona Montespaccato, a Roma dove condividevano l’amore per i motori. «Niente pallone - dice Daniele - solo auto e motori». Un legame forte e unico quello di Daniele e Mirko, fin da giovanissimi e dopo la scomparsa prematura del loro papà. «Mio fratello - racconta ancora Daniele - aveva avuto problemi a scuola dopo la morte di nostro padre. Ho cercato con tutto me stesso di essere un esempio per lui e di supportarlo in ogni momento. Dalla mattina alla sera eravamo sempre insieme. Siamo una famiglia molto unita». E ora è proprio la famiglia a lanciare un appello per trovare testimoni e fornire un quadro chiaro sulla dinamica dei fatti.

La ricostruzione

Secondo i rilievi della Polizia stradale, che ha effettuato il sopralluogo, la collisione sarebbe avvenuta senza il coinvolgimento di altri veicoli e l’auto guidata da Mirko ha sbandato finendo contro il new jersey.

Dall’autopsia eseguita sul corpo del 33enne, il decesso è avvenuto a seguito di un trauma cranico ed è stata esclusa l’ipotesi iniziale del malore. Quella mattina del 3 gennaio il ragazzo era uscito di casa e doveva raggiungere l’officina. «Avevo ricevuto una chiamata da mio fratello alle 8.26 per avvisarmi che sarebbe arrivato al lavoro». I minuti trascorrono, ma di Mirko non si hanno più notizie. «Poco prima delle 9, intorno alle 8.50, ho provato a richiamarlo, ma senza avere risposta - specifica Daniele - così sono andato a cercarlo». Poi l’allarme di un amico. «Mi telefona per dirmi di aver visto la nostra macchina aziendale, una Smart, sul raccordo, bloccata, all’altezza dell’uscita 32 di via della Pisana».

La corsa disperata e l’arrivo al chilometro 65,500 del Gra. «C’era un ragazza del 118 che conosce la mia famiglia. Mio fratello era ancora vivo, i vigili del fuoco avevano estratto il corpo dell’auto e insieme ai sanitari hanno tentato di tutto per rianimarlo e salvarlo». Ora la famiglia di Mirko chiede che venga fatta luce su quando accaduto. «L’auto ha riportato dei danni solo sul lato sinistro della carrozzeria, ma ancora non sono riuscito a vederla», specifica Daniele. Gli agenti hanno visionato le telecamere, ma gli occhi elettronici non sono riusciti a riprendere il punto esatto in cui si è verificato il sinistro. «Ora cerchiamo testimoni presenti su quel tratto di strada il giorno dell'incidente. Possibile che nessuno abbia visto nulla? Chi ha visto qualcosa parli». Sulla vicenda è intervenuto il legale della famiglia Sanna, l’avvocato Luca Dona: «La famiglia ha firmato il mandato - ha dichiarato a “Il Messaggero" - e ci stiamo operando per parlare con il magistrato e capire l’orientamento delle indagini. Ci sembra strano - ha aggiunto - che un ragazzo possa perdere il controllo dell’auto e solo tramite una ricostruzione cinematica svolta da un ingegnere sarà possibile capire come si è verificato l’incidente».