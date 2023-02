Francesco Vitale, precipitato alla Magliana: l'antimafia indaga sulla morte

Sulla morte di Francesco Vitale adesso indagano anche i magistrati dell'Antimafia di Roma. Il 44enne barese era precipitato lo scorso mercoledì da un palazzo in via Pescaglia, nel quartiere Magliana intorno a mezzogiorno. L'ipotesi di reato formulata dagli investigatori in questo momento è quella di omicidio.

Precipitato alla Magliana, chi è Francesco Vitale

L'uomo era un noto pr e aveva lavorato per alcuni dei club più famosi d'Europa, come l'Amnesia di Ibiza. In passato, aveva avuto dei problemi per dei debiti oltre a qualche precedente per droga. Le indagini sono state affidate ai carabinieri, ma rimangono ancora diversi i punti oscuri da chiarire nella vicenda.

Roma, giù da un palazzo: giallo alla Magliana. La vittima è uno spacciatore pugliese. Spariti documenti e telefonino

Precipitato alla Magliana, la dinamica

La vittima è caduta dal quinto piano di uno stabile all'interno di un complesso di case popolari al civico 40. L'impatto fatale intorno alle 11.50 del mattino. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118 accorso sul posto. Alle forze dell'ordine gli eventi sono apparsi subito poco chiari, l'uomo non aveva con sè il portafoglio, i documenti e neppure il cellulare. In tasca, pochi soldi. Cadendo, Vitale aveva sbattuto contro una bandiera e i alcuni fili del bucato. Inoltre, nessuno degli inquilini del complesso sapeva chi fosse. L'ipotesi è che l'uomo avesse contratto debiti con qualche criminale che per spingerlo a pagare lo abbia sequestrato. In attesa dell'autopsia, ieri il sopralluogo dei Ris che hanno riscontrato come lo stabile da cui è caduto Vitale fosse praticamente immacolato.