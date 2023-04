Roma, cinghiali nel parco di Casetta Mattei. «Così il mio cane è stato inseguito», animali vicini alle case

Il cinghiale immortalato nel video non è Pumba del cartone animato di Hakuna Matata del Re leone, ma è uno dei due cinghiali che si aggirano molto spesso nel parco di via Vincenzo Vela, una traversa di viale Casetta Mattei a Roma.

Dal racconto di una signora del posto siamo venuti a conoscenza, che i primi avvistamenti degli animali nell’area verde del quartiere risalgono ad una settimana fa, dice: «Intorno alle 10.30 di giovedi 14 aprile, mentre stavo facendo una passeggiata con mio marito ne abbiamo osservati due. Ma nella zona c’è anche chi sostiene siano addirittura tre».

Il parco si trova davanti i palazzi e la zona è un importante punto d’aggregazione per gli abitanti di ogni generazione, poiché è attrezzato e beneficia anche della presenza di scivoli, altalene, ed altri arredi ludici per bambini. A ridosso dell’area verde è presente anche un parcheggio molto frequentato.

L’ultimo avvistamento risale a lunedì 17 aprile, quando un signore passeggiando con il cane viene addirittura «inseguito dal cinghiale», lo si sente dal video mentre racconta l’accaduto ad un passante e insieme lo riprendono mentre pascola tranquillamente nel parco.

Racconta: «Rispetto ad una settimana fa, si sono avvicinati molto di più ed ormai sono a ridosso delle case e dell’area giochi, probabilmente sono arrivati passando per una recinzione metallica che separava il parco che affaccia sull’abitato, si trova alle sue spalle. Leggiamo spesso di cinghiali, alla Balduina come in altre zone di Roma. Ma qui, fino a qualche settimana fa non si erano mai visti».

Nel territorio del municipio XI, gli avvistamenti di ungulati non sono all’ordine del giorno. Si spera che l’area sarà maggiormente sorvegliata per tutelare tutti i cittadini e i bambini che frequentano il parco in via Vincenzo Vela, perché la presenza di questi animali può rappresentare un pericolo. Proprio lo scorso Gennaio 2023 i vigili del fuoco di Roma Capitale aveva effettuato un intervento di questo tipo per liberare Villa Pamphilj catturando i cinghiali.