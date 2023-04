Chiusa per lavori via del Fosso della Magliana dopo la riapertura di via della Magliana

Sarà chiusa al traffico almeno fino al 12 aprile via del Fosso della Magliana. L’Assessore Castellino del Municipio XI: “Monitoriamo i lavori, come abbiamo fatto per via della Magliana”.

Solo una settimana fa la notizia della riapertura di via della Magliana, nel Municipio XI, dove una voragine il 16 dicembre scorso aveva richiesto l’immediato intervento tra via delle Vigne e via del Fosso della Magliana. Un intervento risultato più complesso del previsto, dopo la caduta di una scatola di cemento armato di Telecom che aveva fatto sprofondare la strada. “Il problema – ci spiega l’Assessore ai trasporti e alla mobilità del Municipio XI Emiliano Castellino – è stato causato da infiltrazioni all’interno di una fognatura di Acea, che hanno portato al crollo della scatola di Telecom e alla conseguente voragine, come attestato attraverso prove colorimetriche dal Dipartimento Infrastrutture del Comune di Roma”.

I lavori di ripristino del tratto stradale, terminati da dicembre solo il 31 marzo scorso, hanno richiesto l’interlocuzione con diversi altri attori poiché come spiega anche l’Assessore Castellino. “In quel tratto sono presenti molti sottoservizi di Roma Capitale, per questo ci è voluto più tempo per mettere in campo tutte le società interessate dal crollo e capire da dove partire. Per fortuna con il crollo della scatola della Telecom non si sono rotte le linee della fibra, perché altrimenti l’intervento si sarebbe rilevato molto più complicato.”

Oltre al recupero del manto stradale si è, dunque, provveduto al riempimento della voragine con materiale betonabile e prima ancora ad una messa in sicurezza dell’area, con lo spegnimento dei cavi elettrici per permettere agli operai di intervenire in sicurezza. Tutto questo ha richiesto più giorni proprio per coordinare al meglio tutte le società dei sottoservizi. “Siamo riusciti almeno a contenere disagi legati all’interruzione di elettricità. – racconta l’Assessore- Le zone limitrofe non hanno subìto ulteriori problematiche da questo punto di vista, vista la possibilità di usufruire di una grande rete elettrica sul territorio.”

“Grazie anche all’intervento dell’Assessore ai lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini -sottolinea l’Assessore Castellino- è stato possibile proseguire passo dopo passo per riaprire il tratto di strada. Per i cittadini sono stati mesi complicati, il disagio si è allargato a tutto il quadrante, noi come Municipio abbiamo seguito costantemente i lavori perché sapevamo l’importanza per la viabilità”.

Ora, però, a distanza di pochi giorni dalla chiusura di questo cantiere, a circa 50-100 metri, è in corso l’intervento urbanistico “ATO72” in via del Fosso della Magliana, che prevede la realizzazione di una rotatoria, con una chiusura alla viabilità di circa una settimana. Come auspica anche l’Assessore Castellino, che continua a seguire i lavori confermando che sono all’opera cinque squadre, l’intervento dovrebbe terminare entro il 12 aprile o al massimo alcuni giorni in più.

Non a caso la settimana di vacanze pasquali è stata quella scelta per completare i lavori, al fine di limitare ulteriormente i disagi alla viabilità, per un intervento che vedrà il sorgere di una nuova area commerciale nei pressi della nuova rotatoria.