Roma, Beppe Signori al Campo dei Miracoli di Corviale per donare un furgone per ragazzi disabili

L’ex azzurro e vicecampione del mondo Beppe Signori sarà oggi pomeriggio alle 17.30 in visita al Campo dei Miracoli di Roma, a Corviale, per incontrare i ragazzi e le ragazze della Miracoli Football Club, prima scuola calcio maschile e femminile che unisce alla dimensione agonistica dello sport quella etica ed educativa del gioco di squadra. L’associazione fondata sulla metodologia di Calcio Sociale ha l’obiettivo di promuovere una dimensione etica e educativa per costruire dei campioni anche nella vita. Beppe Signori nel pomeriggio incontrerà prima in palestra i giovani della Miracoli football club, e dopo si trasferirà in campo per un allenamento insieme ai ragazzi. Durante l’incontro, organizzato in collaborazione con l’associazione Progetti del Cuore, verrà donato un furgone a 9 posti, predisposto anche per passeggeri con disabilità, per poter portare ragazzi e ragazze alle partite e permettergli di allenarsi. Il nuovo campo dei miracoli è un campo da calcio a 11, omologato per la nazionale femminile e l’eccellenza maschile ed è stato realizzato con l’obiettivo di coinvolgere, in attività sportive gratuite, sempre più ragazzi in difficoltà e consentire loro di partecipare ai tornei federali. «La nostra ambizione è formare atleti intelligenti ed empatici, che siano in grado di prendere velocemente le giuste decisioni in campo, ma anche di gestire le proprie emozioni e aiutare i compagni - dice la dirigenza della Miracoli football club - nella nostra scuola calcio non alleniamo solo bravi giocatori, ma anche uomini e donne capaci di relazionarsi positivamente con il mondo esterno: campioni nello sport e nella vita».

Roma, case popolari Ater e quegli inquilini benestanti, il presidente Rocca: «Già scoperti almeno cento casi»

La formazione degli “educatori” offre ai ragazzi della scuola calcio non solo una una solida preparazione tecnica ma anche metodologie come quella del FUNiño per aiutare i ragazzi a sviluppare la loro intelligenza calcistica ed emotiva per diventare adulti migliori.

Ogni settimana inoltre, i ragazzi e le ragazze partecipano al Torneo di Calciosociale giocando con regole basate sulla lealtà, il rispetto e l’inclusione. Una metodologia presentata anche a Bruxelles nella sede del Parlamento Europeo come esempio di integrazione all’avanguardia esportata anche in alcuni Paesi europei, un progetto riconosciuta nel 2014, dal Governo Italiano come “Best practice per Sport e Inclusione Sociale” nel Semestre italiano della Presidenza Europea. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella inoltre in occasione della sua visita al Campo dei Miracoli il 26 febbraio 2022, ha riconosciuto la forte valenza del progetto per cambiare il mondo del calcio e migliorare la società.