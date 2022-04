Zingaretti, il messaggio per il 25 aprile: «La Resistenza porta il valore dell'unione: è il tempo del diritto al lavoro per tutti»

«Domani è il 25 aprile. Se c’è un valore di cui è portatrice la Resistenza è quello dell’unione nella differenza. Unione contro la barbarie nazifascista. Unione per affermare, insieme, la democrazia, che si nutre di diversità, di rispetto per gli altri, di libertà di pensiero. “La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per vent'anni, e che io auguro a voi, giovani, di non sentire mai”, diceva Piero Calamandrei. Ma sempre Calamandrei ci ricorda come la Costituzione è valori, regole e insieme anche un grande progetto collettivo da realizzare nelle indicazioni dell’articolo 3: perché “finché ci saranno ostacoli alla dignità dell’uomo, la Carta sarà incompiuta”.

Quindi, per onorare davvero il 25 aprile e rafforzare la democrazia dobbiamo aver ben chiaro che ora è il tempo del diritto al lavoro per tutti, all’istruzione per tutti. È il tempo di aprire una stagione di lotta alle disuguaglianze con un nuovo modello di sviluppo fondato sulla sostenibilità sociale e ambientale. Di fronte a questa missione, nefasto è dividersi, pericoloso non comprendere quanto l’emarginazione e la solitudine di masse sterminate di persone, le loro frustrazioni e la loro rabbia costituiscano il vero pericolo per le democrazie in tutto l’occidente. Tutti i protagonisti della Resistenza al nazifascismo si unirono nel Comitato di Liberazione Nazionale per concquistare la libertà e poi aprire una stagione nuova di implementazione di diritti. Non dimentichiamocelo mai».

Viva l’Italia libera e democratica, viva il 25 aprile!

Nicola Zingaretti