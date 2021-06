Sindaco Roma, Raggi: «Michetti? Lega e Fdi hanno trovato un candidato senza un'idea per la città»

La Sindaca di Roma Virginia Raggi ha affidato a Twitter il suo commento all'ufficialità della candidatura di Enrico Michetti come prossimo avversario del centrodestra alle elezioni comunali della Capitale. «Lega Nord e Fratelli d'Italia hanno trovato un candidato a Roma ma senza un'idea per la città - ha scritto la Raggi riportando il vecchio nome del partito guidato da Matteo Salvini - Sono ancora più determinata a proseguire il lavoro di cambiamento e realizzare i progetti che abbiamo avviato in questi anni. #AvantiConCoRAGGIo».

