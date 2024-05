Sabato 25 Maggio 2024, 00:12

Dopo la bufera sul dress-code dei vigili in vista del Giubileo, il comando di via della Consolazione riformula la circolare emanata nei giorni scorsi in cui veniva ribadito come debbono presentarsi al pubblico agenti e vigilesse senza più fare alcun riferimento al genere femminile o maschile. Le indicazioni su come sistemare unghie, capelli e trucco ribadite di recente in una comunicazione a nome del vicecomandante Roberto Stefano avevano fatto imbufalire Campidoglio e sindacati. La consigliera di Sinistra civica ecologista e presidente della commissione Pari opportunità, Michela Cicculli, aveva definito «medievali» le norme contenute nel vademecum, mentre i sindacati avevano ribadito come fossero piuttosto necessari strumenti di lavoro che permettano agli agenti di «lavorare in sicurezza e con serenità», così in una nota congiunta del segretario generale della Cgil di Roma Natale Di Cola, del reggente della Cisl Roma Enrico Coppotelli e di Alberto Civica, segretario generale Uil Lazio. Gli stessi sindacati giovedì pomeriggio sono stati ricevuti dal comandante Mario De Sclavis, un incontro durato quattro ore e al termine del quale si è convenuto di rimettere le mani al provvedimento.

Non una vera e propria cancellazione del codice di comportamento risalente al 2012, ma una rivisitazione di alcuni articoli in esso contenuti che ieri sono stati, dunque, chiariti con una circolare ad hoc diretta a tutti i gruppi territoriali e speciali. In pratica il Comando ha deciso di intervenire con delle «precisazioni» agli articoli 41 e 42 del Regolamento del Corpo eliminando, di fatto, qualsiasi riferimento tacciabile di sessismo e snellendo alcuni passaggi senza, tuttavia, modificare la sostanza che, secondo i vertici della Polizia locale, non è altro che quella di salvaguardare l’immagine, ma l’incolumità stessa degli agenti in servizio «a prescindere se siano uomini o donne».

Nella circolare di chiarimento firmata da De Sclavis, il comandante ribadisce come dal momento che «le manifestazioni che caratterizzano le celebrazioni giubilari avranno una rilevante connotazione internazionale» è necessario «che tutto il personale abbia un comportamento ineccepibile sia sotto il profilo della cura della persona che dell’uniforme», raccomandazioni rivolte soprattutto ai nuovi assunti. Seguono indicazioni su come tenere il berretto, sul fatto di dovere tenere i capelli raccolti e in ordine «evitando eccentricità» e se lunghi raccolti con accessori «non vistosi e di ridotte dimensioni». Il trucco dovrà essere «sobrio», la barba e le basette «ben curate», le unghie «di una lunghezza tale da non impedire la sicurezza» nell’uso delle manette. Sempre per motivi di sicurezza non si dovranno indossare «monili facilmente afferrabili». Precedentemente alcune raccomandazioni erano più dettagliate e rivolte solo alle donne: capelli non oltre le spalle, niente colori simil punk, trucco dai toni non marcati... Mentre agli uomini veniva vietata la barba di colori non naturali. Al di là del look viene, inoltre, ribadito un uso parsimonioso dei cellulari privati che deve essere limitato a casi di assoluta necessità, soprattutto quando il servizio è svolto a contatto con il pubblico. Analoga discrezione viene richiesta «anche la personale che voglia fumare».

SALUTI E TATUAGGI

Il berretto? Va sempre indossato quando si è all’esterno dell’auto. I cittadini? Se interpellati vanno salutati solo «portando la mano destra tesa alla visiera del copricapo» senza dire «buongiorno o buonasera» al massimo limitandosi solo a tale espressione, secondo il «principio della buona educazione». Per il Sulp tanto rumore per nulla: «Una polemica sterile in vista delle Europee, in realtà come vigili abbiamo un dress code molto più blando rispetto alle altre forze dell’ordine tant’è che da noi non c’è alcun limite anche per i tatuaggi».