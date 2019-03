Roma, Tredicine dal Campidoglio al camion bar: ritorno alle origini dopo Mafia Capitale

«Alla fine di tutto il nostro andare, ritorneremo al punto di partenza», scriveva T.S. Eliot. Meno poetico, forse, ma è questione di punti di vista, potrà apparire il ritorno di Giordano Tredicine lì dove la sua ascesa era cominciata: al camion bar, la passione di famiglia.

Friggitrice tra le mani, circondato da ciambelle zuccherate e panini spaccati, pronti per essere infilzati dalla salsiccia, Giordano è stato avvistato qualche tempo fa in zona stadio Olimpico, affaccendato, come prima più di prima, nel mestiere che aveva mollato per dedicarsi alla politica. E la scalata, al Comune di Roma, fu fulminea quasi quanto la caduta: consigliere d'opposizione al municipio del Tuscolano, poi il salto in Campidoglio, «mister preferenze» con un bottino da 5mila voti, quindi presidente della Commissione Politiche Sociali e addirittura vicepresidente dell'Assemblea capitolina, a 33 anni. «Glielo dico sempre: a Giordà se non t'arrestano diventi primo ministro!», diceva di lui Buzzi. E difatti proprio l'inchiesta sul Mondo di Mezzo lo spedisce ai domiciliari. Le accuse della Procura, poi le condanne, in primo e secondo grado; l'ultima, in appello, a 2 anni e sei mesi.

La politica, a questo punto, è un capitolo chiuso. E si torna all'antico, hot dog & patatine, signori venghino. A ritrarlo, mentre scuote le chips che crepitano sopra al bollitore, è una foto pubblicata domenica dal popolare blog Roma Fa Schifo: camicia, maglioncino blu, gilet marrone, lo sguardo a caccia di passanti affamati.

Contattato, non ha gran voglia di parlare della nuova (vecchia) attività. Tutt'altro. Racconta di avere già saputo della foto pubblicata su internet, con côté di commenti poco lusinghieri, per lui. «Ho appreso la notizia, il mio studio legale ha già provveduto...», dice solo. E dopo i camion bar, tornerebbe pure alla politica? Tutto daccapo? Non risponde. «Buona serata». Ma forse è lontano, poche ore prima ha condiviso su Facebook una foto, è una spiaggia bellissima, sovrastata dalle jacuzzi, a Sharm El Sheikh.

