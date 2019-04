Tor Bella Monaca, consigliera di FdI passa con la Lega

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una nuova pedina in periferia per il Carroccio. Dopo Ostia, anche a Tor Bella Monaca, entra nel consiglio del Municipio VI il verde Carroccio. Perché una consigliera di Fratelli d'Italia, Pamela Strippoli, ha abbandonato Giorgia Meloni per passare con Matteo Salvini.«Diamo il benvenuto a Pamela Trippoli, avvocato cassazionista attiva nel mondo del volontariato edella tutela ai minori, da anni collabora con i centri antiviolenza e da sempre ha dato un contributo fondamentale in uno dei territori più diffcili della Capitale», scrivono in una nota congiunta Francesco Zicchieri, coordinatore regionale della Lega e Maurizio Politi, capogruppo in Assemblea capitolina.Strippoli, originaria di Torre Spaccata, aveva scelto il partito di Meloni all'alba delle ultime elezioni amministrative. Ora passa con Salvini. Il gruppo di FdI rimane con tre componenti: Massimo Fonti, Nicola Franco e Antonio Villino.