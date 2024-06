Martedì 11 Giugno 2024, 05:30

La prima festa di una vittoria conquistata al primo turno dal centrodestra tiburtino è scattata al comitato elettorale. Abbracci e baci quando Marco Innocenzi all'arrivo nella sede della centralissima via del Trevio insieme alla moglie Helene. Lui, che i dati raccolti sezione per sezione ad oltre metà scrutinio danno oltre il 55 per cento, è prudente: «Aspettiamo ancora un po'». Ma la vittoria è chiarissima ormai, il grande entusiasmo preme: «Sono felice – dice -. Aspettiamo l'ufficialità, anche se il trend sembra consolidato. Fare il sindaco della propria città significa grande responsabilità, abnegazione totale, ma anche orgoglio e grande fierezza».

ACCLAMATO

Il suo quartiere, Bagni, l'ha praticamente acclamato con una pioggia di voti: «Inizieremo il lavoro proprio dai quartieri, tutti. Avvieremo così la macchina amministrativa». Arriva dai seggi, dove si sta facendo il pieno di voti, Delio Petrini, esponente storico del centrodestra tiburtino: «Questa vittoria così grande – dice, mentre è atteso a Tivoli il ministro Lollobrigida – ha il valore della speranza di riportare la politica tra la gente. Non serve fare promesse vane. Tivoli ha una potenza economica da mettere paura grazie ai suoi tesori. Il nostro sindaco è carico, convinti e di grande capacità». Ne è convinto anche il deputato e sindaco di Palombara Sabina Alessandro Palombi: «Un'affermazione importante, considerato che Tivoli è essenziale negli equilibri del nord est romano. Avere un governo così forte è fondamentale per tutto il territorio».

GLI SCONFITTI

A pochi metri, nel comitato elettorale di Francesca Chimenti (Una Nuova Storia, M5S, Allenza Verdi Sinistra, La Voce di Tivoli Terme), arrivata seconda con il 26 per cento, c'è delusione per non aver avuto neanche la chance del ballottaggio, ma non si cede: «Ringrazio chi ha creduto nel nostro progetto “48 piazze”. Dico che è solo l'inizio di un percorso di crescita politica della città che continua. Saremo la prima forza di opposizione, una squadra di cinque consiglieri pronti ad una opposizione durissima volta solo al bene di Tivoli. L'obiettivo rimane quello di portare le persone a credere nella politica e nella forza che ha di costruire".

ASTENSIONISMO

Sì, perché la nota dolente è stata l'astensionismo: affluenza al minimo storico al 61 per cento. Il centrodestra sarà in assise con 14 consiglieri più il sindaco, nove scranni andranno all'opposizione, secondo le prime indicazioni due al Pd e uno all'altra candidata Maria Rosaria Cecchetti.