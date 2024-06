Sabato 8 Giugno 2024, 07:28

Alla vigilia del voto per le elezioni Europee nel Lazio esplode un caso che riguarda l'invio delle tessere elettorali ai ragazzi che hanno compiuto la maggiore età quest'anno e quindi hanno diritto di voto in questa competizione per eleggere i componenti del Parlamento europeo. Tutto nasce da un botta e risposta a più riprese tra Carlo Calenda e l'assessore ai Servizi al Territorio Andrea Catarci. A sferrare l'offensiva è stato il leader di Azione (nonché candidato alle prossime elezioni europee) che via X (l'ex Twitter) ha postato una foto del figlio, da poco diventato maggiorenne, con la sua prima tessera, aggiungendo una nota a margine piuttosto velenosa: «Segnalo che a nessun diciottenne che conosco è arrivata a casa. Tanto per incentivare l'astensionismo».

Parole alle quali ha risposto il Campidoglio, secondo cui sono più di 50 mila le schede elettorali inviate ai neo maggiorenni oppure a coloro che le hanno richieste nella Capitale. E questo, viene rimarcato, nonostante non vi sia alcun obbligo del Comune di far arrivare la tessera a casa dell'elettore. «Questo servizio è solo una "postura" voluta da Roma Capitale. Non esiste il "diritto di ricevere" a casa questi documenti», viene spiegato, dato che chi vuole può andare negli uffici elettorali a richiedere la tessera. Rimane però il fatto che molti non le hanno ricevute.Anche per questo lo stesso assessore Catarci è poi intervenuto sul punto: «Abbiamo spedito le schede elettorali agli 11.802 neomaggiorenni di Roma aventi diritto al voto. Per qualunque problematica specifica e ogni mancata consegna si può fare riferimento agli uffici comunali e municipali».Una replica che però non ha convinto Calenda: «La faccenda sta decisamente assumendo contorni gravi e surreali», ha scritto sempre sull'ex Twitter il leader di Azione. «L'assessore per le Politiche del Personale Andrea Catarci prima risponde che le tessere le hanno mandate a tutti (e non è vero), poi dicono che non c'è obbligo di spedirle. La realtà è che ho avuto migliaia di risposte di giovani al primo voto che non hanno ricevuto le tessere. Non abbiamo cura della democrazia». A quel punto, è ritornato sull'argomento ancora l'assessore Catarci, con ulteriori dati: «Abbiamo affidato a una società di spedizione 76.794 recapiti, di questi 51.513 per nuove tessere comprese quelle per le 11.802 persone neo maggiorenni. Tali raccomandate, ci ha informato la società che svolge il servizio, per oltre il 75 per cento sono state consegnate direttamente nelle mani degli interessati, la quota restante ha ricevuto l'avviso nella posta con l'indicazione del centro servizi dove ritirare la scheda».Quindi, secondo il Campidoglio, in alcuni casi le tessere non sono state consegnate, ad esempio, perché chi doveva riceverle non era nella propria abitazione. In ogni caso, chi non avesse ricevuto le tessere può andare negli Uffici Municipali a chiedere la propria tessera elettorale negli sportelli anagrafici ed elettorali, sia centrali che municipali, che per il voto saranno aperti in via straordinaria dalle 7 alle 23.Ieri si è registrata una lunga fila di persone in attesa di ritirare le buste per i rappresentanti del Sindaco in sede elettorale. Persone che si sono riversate sul lungotevere dietro la sede dell'anagrafe di via Luigi Petroselli. Come accade a (quasi) tutte le tornate elettorali, il tema delle tessere elettorali si aggiunge a quello degli scrutatori. Nella Capitale sono infatti circa 2.700 gli uffici da comporre: a ognuno spetta un presidente, quattro scrutatori e un segretario. E dato che la retribuzione è piuttosto misera se commisurata alle ore di lavoro (110 euro, che salgono a 138 per il presidente) anche quest'anno il Campidoglio si è dovuto attrezzare, stipulando delle convenzioni con le università e prevedendo in alcuni contratti con i propri dipendenti un obbligo di presentarsi in caso di necessità.