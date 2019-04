Buche a Roma, Raggi: «Al via i lavori su via di Tor Bella Monaca»

Buche e voragini a Roma, incidenti e richieste di risacimento. L'odissea per i romani continua, anche se oggi il sindaco Virginia Raggi ha annunciato i lavori di manutenzione straordinaria di via di Tor bella Monaca. Ci troviamo a Roma Est, nel quartiere più volte finito nelle cronache cittadini per spaccio, aggressioni e discarcihe abuive.



«#StradeNuove a Tor Bella Monaca. Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria a via di Tor Bella Monaca, nella periferia est della città. Gli interventi sono cominciati nel tratto compreso tra via Cambellotti e via del Fuoco Sacro, poi sarà la volta delle rampe da e per il Grande Raccordo Anulare e si proseguirà con il tratto dal Gra fino alla rotatoria con via di Torrenova» ha detto raggi su Facebook.

«Gli operai hanno iniziato - ha spiegato - la fresatura della pavimentazione per uno spessore di circa 30 cm: un intervento profondo che servirà a restituire ai cittadini una #StradaNuova, ben fatta. Ci scusiamo in anticipo per gli eventuali disagi dovuti ai cantieri, chiediamo ai cittadini di avere ancora un pò di pazienza. Vogliamo restituire sicurezza e decoro anche alle strade più periferiche, troppo spesso dimenticate dalle precedenti amministrazioni. Il risultato ripagherà l'attesa», ha concluso.