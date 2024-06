Mercoledì 5 Giugno 2024, 06:36

Saranno 122 i medici in più a rafforzare la rete di assistenza territoriale del Lazio della guardia medica. Lo ha stabilito la Regione pubblicando la lista degli incarichi vacanti. Un rafforzamento che inciderà non poco sul servizio dei professionisti che prendono il posto del medico di base durante le notti e nei fine settimana.

DOVE

La squadra crescerà di 18 medici nella Asl Roma 1 (con 9 trasferimenti), di 4 medici alla Asl Roma 2 (con 2 trasferimenti), di 5 nella Asl Roma 3 (con due professionisti che potranno fare servizio nell’area tra il litorale romano e Fiumicino grazie a uno spostamento di servizio). Anche il resto della Città metropolitana ne trarrà giovamento: nella Asl Roma 4 (quella del litorale Nord e che mette insieme Comuni come Civitavecchia, Santa Marinella, Bracciano, Sacrofano, Cerveteri), ne arriveranno 8 in più (di cui quattro trasferimenti).

Il programma più ingente tocca la Asl Roma 5, quella dell’area tra Tivoli, Monterotondo, Guidonia, Subiaco, Palestrina e Colleferro. In questo caso arriveranno 29 professionisti in più con 14 trasferimenti. Alla Roma 6, l’azienda sanitaria locale che va da Nettuno a Pomezia e che copre tutti i Castelli Romani ci sarà un rafforzamento di tre unità (e uno spostamento). Anche nel resto della Regione ci saranno molti più medici inseriti nel piano dell’assistenza primaria della vecchia continuità assistenziale. A Frosinone ne arrivano in dodici in più (6 si trasferiranno), nove a Latina (di cui quattro entreranno in forza spostandosi da altri territori), quattordici a Rieti (con sette trasferimenti) e 20 a Viterbo (e dieci spostamenti).

Il provvedimento regionale permette ai medici oggi di presentare domanda di partecipazione secondo quanto previsto dall’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i sanitari. I posti vacanti sono stati individuati dalle singole Asl e poi inoltrati alla Regione che ora, con questo ok definitivo permette di sbloccare le loro istanze.

Il conferimento degli incarichi, secondo quanto previsto dalla Regione, può avvenire in due modi: o per trasferimento (i medici titolari di un incarico simile a tempo indeterminato da almeno due anni) o per graduatoria (con i sanitari che sono inseriti nella lista definitiva della medicina generale valida per il 2024, quindi con le domande presentate entro il 31 gennaio 2023. Possono prendere parte alla copertura dei posti vacanti anche i giovani medici che hanno acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente al 31 gennaio dello scorso anno autocertificando il possesso del titolo proprio quando si trovano a dover presentare l’istanza.

La carenza dei medici, però, non è solo quella della continuità assistenziale. Per aiutare a colmare anche quella dei dottori di famiglia proprio la Regione qualche mese fa ha di nuovo pubblicato (per il terzo anno consecutivo) un bando che dà la possibilità ai medici militari di poter frequentare il corso di formazione e aprire così nuovi studi sul territorio. L’obiettivo è garantire in questo modo una più ampia copertura delle “zone carenti”, cioè quelle dove mancano i professionisti. Molte di queste sono state generate dalle difficoltà del turn over di cui soffre la categoria: alta è l’età media (e, dunque, i pensionamenti) e difficile è trovare forze giovani pronte a sostituirle.

LA CONTINUITÀ

Il servizio di guardia medica a Roma e provincia ha un numero unico (lo 06.58526811) che risponde nelle notti feriali e festive dalle 20 alle 8, il sabato e nei prefestivi dalle 10 alle 20, la domenica e i festivi dalle 8 alle 20.

