Salvini contro Raggi: «Roma non merita la situazione in cui versa»

Continua la polemica tra Matteo Salvini e Virginia Raggi. «Roma è stupenda e non merita la situazione in cui versa» ha detto Salvini a Radio anch'io su Radio1 Rai.

«Ai romani - ha aggiunto - sono tenuto a garantire più poliziotti, sgomberi di palazzi occupati, faccio tutto il possibile per la sicurezza. Ma è una città pulita, organizzata, che funziona, con strade senza buche? Non mi sembra. Spero che tutti facciano il loro».



«Se lui è Batman per 136 poliziotti, io ho assunto 1.000 vigili e sono Wonder Woman» ha risposto recentemente il sindaco di Roma a una battuta del ministro dell'Interno che aveva detto: Raggi si riferisce ad una battuta del leader della Lega che ieri ha detto:«Io come ministro dell'Interno per Roma manca solo mi metta il mantello di Batman».

In una recente intervista sul Messaggero, Raggi aveva commentato così i continui scontri a distanza con Salvini: «Io non ci sto. Non si può giocare la campagna elettorale sulla pelle dei romani. Basta. Al di là delle appartenenze politiche, devo e voglio difendere la mia città. Siamo stanchi delle sue chiacchiere».

Dalla sicurezza, al problema dei rifiuti il ministro dell'Interno ha più volte attaccato la sindaca Raggi.