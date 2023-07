Tajani scioglie le riserve: «Roma candidata a sede del World Water Forum 2027»

Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha scelto la tribuna dell’Assemblea ANBI (Associazione Nazionale dei consorzi di bonifica), davanti ad una platea di centinaia di rappresentanti dei Consorzi di bonifica ed irrigazione di tutta Italia, per annunciare con un messaggio la candidatura italiana della città di Roma a sede del World Water Forum 2027.

Il Vicepresidente del Consiglio ricorda come l'Italia già ospiti il World Water Assessment Programme (WWAP) dell'UNESCO, autore del World Water Development Report delle Nazioni Unite, un resoconto sullo stato (quantità e qualità), l'uso e la gestione delle risorse d'acqua dolce, nonchè un riferimento fondamentale per le politiche idriche internazionali.

“Apprezziamo il lavoro del Consiglio Mondiale dell'Acqua nel sottolineare la rilevanza delle questioni idriche”, scriveTajani, “Consideriamo il Forum Mondiale dell'Acqua come una piattaforma fondamentale di discussione tra istituzioni pubbliche, autorità locali, società civile, imprese e mondo accademico. Per questi motivi, il governo italiano intende candidarsi per ospitare a Roma il Forum mondiale dell'acqua del 2027.”

“Siamo onorati che il Ministro, Tajani, abbia scelto la nostra Assemblea per tale, significativo annuncio – commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Tutela e la Gestione del Territorio e delle Acque Irrigue – La storia idraulica dell’Italia e la perizia operativa dimostrata anche nella recente alluvione in Emilia Romagna, nonché un territorio quotidianamente disegnato dall’acqua sapranno offrire una straordinaria cornice, in cui i Consorzi di bonifica ed irrigazione vogliono essere tra i protagonisti.”

L’Italia riprova così ad ospitare l’importante appuntamento dopo che la precedente candidatura di Assisi, Roma e Firenze per il World Water Forum 2024 era stata superata da Bali, in Indonesia.

Il direttore generale Anbi Massimo Gargano ha puntato l'attenzione sull'acqua come opportunità:"Una risorsa naturale, preziosa e “non infinita” sia per la carenza di precipitazioni, sia per i maggiori utilizzi richiesti e che deve essere impiegata consapevolmente al meglio per tutti gli utilizzi, compreso quello irriguo che è alla base dell’autosufficienza alimentare e delle eccellenze del made in Italy agroalimentare, apprezzate in tutto il mondo. Ogni cittadino italiano - prosegue Massimo Gargano - utilizza circa 120 litri d’acqua in più all’anno rispetto alla media europea (in Ue 150 litri al giorno; in Italia 257 litri al giorno). L’acqua è importante non solo come elemento vitale, ma anche come collante per le comunità. Così come unisce, l'acqua però può dividere ed è per questo che ne occorre una gestione condivisa nel rispetto delle priorità di legge e di un assunto fondamentale: le risorse idriche sono un patrimonio comune e la vita delle comunità e l'economia del Paese non possono essere lasciate alla mercè degli eventi meteorologici.

Senza sicurezza idrogeologica non può esserci sviluppo!".

Il cambiamento climatico in atto coinvolge direttamente la risorsa idrica, operando evidenti modifiche nella quantità, nella durata e nella distribuzione temporale e territoriale delle piogge, con fenomeni di prolungata siccità (destinati sempre più ad accentuarsi nel futuro), alternati a repentini e rovinosi eventi alluvionali. Nel giro di poche ore contesti di prolungata scarsità idrica e di siccità(quella del 2022 è costata al Paese oltre 13 miliardi di euro) si trasformano in alluvioni distruttive e in rovinosi eventi franosi.

La dimostrazione incontrovertibile di ciò è quanto avvenuto di recente in Emilia-Romagna dove, nel giro di un giorno, la preoccupante siccità, che si protraeva ormai da due anni con le portate dei fiumi ai minimi di sempre e l’avanzamento del fronte di intrusione salina all’interno della fascia costiera, è stata sostituita da distruttivi allagamenti in vaste aree del territorio e da rovinosi eventi franosi di media collina, con l’isolamento di numerosi comuni. Ma non va dimenticato quanto analogamente avvenuto precedentemente nelle Marche, nell’isola di Ischia, sul ghiacciaio della Marmolada: tutti eventi che hanno comportato, purtroppo, la perdita di vite umane.

In questo contesto è fondamentale il cosiddetto "Piano Laghetti". approntato da ANBI con Coldiretti, per la raccolta e la conservazione sul territorio delle acque pluviali per poterle utilizzare nel momento del bisogno, impedendo il loro rapido rilascio verso il mare (attualmente l’89% dei 300 miliardi di metri cubi di pioggia annuale va perduto in mare…). Tali invasi, con basso impatto paesaggistico ed in equilibrio con i territori, sono la testimonianza di una visione di futuro, mirata a garantire un’adeguata disponibilità idrica non solo per fini irrigui, ma anche per le esigenze del potabile e del civile, dell’industriale, dell’energetico, dell’ambientale, del turistico-ricreativo, senza esclusione dell’importante funzione di sicurezza sociale e territoriale dell’antincendio e della laminazione delle piene.

I Consorzi di bonifica ed irrigazione sono chiamati dunque ad affrontare temi quali il contrasto ai cambiamenti climatici, il consumo del suolo e le difficilissime situazioni che ne derivano, impegnando uomini, mezzi e risorse finanziarie per contrastarne e mitigarne gli effetti, nonché attenuarne i danni.