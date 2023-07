Giovedì 20 Luglio 2023, 07:55

Roma ha una città sotterranea fatta di reperti archeologici, cave, buchi e di sinkhole, come quello che, non meno di un mese fa, ha divorato la strada su via Giannetto Valli, al Portuense. Proprio la disomogeneità del sottosuolo mette a rischio la tenuta degli armamenti dei tram, che rendono così queste infrastrutture più soggette a usura rispetto ad altre città. Anche per questa ragione la manutenzione si fa ancora più difficile e il rischio è i mezzi facciano molto più rumore. A spiegarne il perché è uno degli ingegneri indipendenti più esperti d'Italia nel settore tranviario, Ezio Rendina, che ogni anno testa la rumorosità delle linee tram di Milano, con un'attività che gli è valsa diverse pubblicazioni.

IL PROBLEMA

«I treni viaggiano di solito in ambito extraurbano e lì fanno curve ampie. I tram, invece, fanno curve come le auto, molto strette. E più stretta è la curva più è alta la possibilità che faccia rumore perché la distanza che percorre la ruota interna è inferiore alla distanza che percorre la ruota esterna», dice Rendina. Ed è proprio questa una delle principali cause del gran baccano che, nei giorni scorsi, proprio dalle colonne del Messaggero hanno voluto denunciare i residenti di diversi quartieri della città. «Nel corso degli anni - aggiunge Rendina - i tram sono diventati più pesanti per dare agli utenti un maggior comfort e per aumentare la capacità di ospitare viaggiatori. Nei tram più pesanti la rotaia flette di più, anche perché gli armamenti sono stati realizzati, in Italia, per mezzi più leggeri». Qui sorge il problema che troverebbe proprio a Roma una peculiarità. «Se l'armamento del tram, cioè quell'insieme che noi vediamo in superficie con la rotaia, non ha un'infrastruttura solida, e sotto ci sono cedevolezze con diverse buche, ogni volta che il mezzo passa ci sono rumori e vibrazioni», spiega l'ingegnere. Il continuo passaggio del tram porta all'usura della rotaia. E anche questo causa rumore. «Si tratta della cosiddetta marezzatura», aggiunge Ezio Rendina. A Milano sono stati rifatti gli armamenti con traversine, cemento, rotaie, piastre e bulloni. Per Roma la situazione è molto più complessa perché il sottosuolo ha una forte disomogeneità. «Una soluzione potrebbe essere quella degli autobus elettrici», prosegue l'esperto. Altrimenti, bisogna scavare ancora più in profondità e dare vita a nuove linee di metropolitana. Le buche continuano ad essere la nota dolente della Capitale. Oltre a quelle del sottosuolo chi è alla guida di auto e moto si trova in crisi quando guida sulle strade capitoline. Lo scenario si fa ancora più critico accanto ai binari dei tram, spesso caratterizzate da ampie fratture sull'asfalto, diventando un pericolo soprattutto nei giorni di maltempo.

Poi, c'è un altro problema che segnala l'ingegnere e che viene dall'esperienza di Milano: l'impianto di aria condizionata dei mezzi. «Accade in via Quintino Sella, al capolinea dei tram: sono in sosta i mezzi con aria condizionata e questo fa rumore - racconta - E poi l'aria calda viene buttata in alto, con il risultato che quelle zone sono vissute come più calde».

LE PERPLESSITÀ

Roma è ostaggio di quella che i residenti (ormai sul piede di guerra e che hanno presentato anche esposti alla Procura della Repubblica) hanno definito lobby tranviaria che continua a proporre questi mezzi come parte della "cura del ferro" per la mobilità cittadina. Tutto ciò senza tener presente, però, delle conseguenze che i tram possono portare sia in termini di stabilità dei palazzi (alcuni hanno segnalato crepe negli edifici), sia per la rumorosità, sia per gli effetti sulla salute. Ultimo solo in ordine di tempo è l'allarme lanciato dal presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia, Claudio Mencacci, che ha sottolineato gli effetti degli eccessi del rumore sia a livello psichico (con l'aumento di ansia e di stress), sia fisico (con effetti anche sull'apparato cardiovascolare).

